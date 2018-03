COMUNE DI TRENTO * ADUNATA ALPINI: ESERCIZI NON ALIMENTARI, COME RICHIEDERE L’ESPOSIZIONE ESTERNA

Adunata alpini: esercizi non alimentari, come richiedere l’esposizione esterna. Come già comunicato, in occasione dell’adunata degli alpini l’Amministrazione comunale ha definito alcuni provvedimenti per gli esercizi in sede fissa che operano nelle zone interessate dall’evento, per coordinare al meglio le diverse attività.

In particolare, è confermata la possibilità per gli esercizi di commercio e artigianato non alimentari di esporre la propria merce all’esterno dei locali nell’orario di apertura.

La collocazione va comunicata alla polizia locale entro il 15 aprile inviando il modulo disponibile sul sito istituzionale a espositoriadunataalpini@comune.trento.it.

Al richiedente giungerà una risposta con una presa d’atto che subordina la validità dell’autorizzazione al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Giunta comunale:

• l’espositore non deve superare un metro quadrato di superficie, fatto salvo il rispetto di un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore a 2,50 metri ed in ogni caso assicurando gli spazi di transito

• gli espositori non possono restare su suolo pubblico al di fuori dell’orario di apertura del negozio e dovranno essere collocati in aderenza all’edificio per salvaguardare la transitabilità degli spazi pubblici

• è vietata la somministrazione di alimenti e bevande

• il periodo di occupazione è limitato da giovedì 10 domenica 13 maggio

• gli espositori dovranno essere ritirati a semplice richiesta degli organi di vigilanza qualora necessario per garantire lo svolgimento delle manifestazioni e delle sfilate.