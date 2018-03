COMUNE DI TRENTO * 91MA ADUNATA ALPINI – TRAFFICO LIMITAZIONI E VIE: LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN CITTÀ, DA GIOVEDÌ 10 A DOMENICA 13 MAGGIO 2018

91a Adunata Nazionale Alpini. In occasione della 91^ Adunata Nazionale Alpini, che si terrà da giovedì 10 a domenica 13 maggio 2018, la viabilità della città di Trento sarà oggetto di alcune modifiche e limitazioni.

Considerato il nutrito programma della manifestazione che principalmente coinvolgerà l’area urbana, il numero di visitatori presenti e di partecipanti all’evento, la mobilità e la fluidità del traffico ordinario in città non sarà garantibile, se non in determinate fasce orarie, per lo più notturne, e solo per gli autorizzati.

Sin dalla serata di mercoledì 9 maggio, parte della città verrà interdetta alla sosta ed alla circolazione veicolare e, in progressione, tale provvedimento si estenderà quindi ad aree geografiche sempre più estese. Lungo i perimetri della varie aree intercluse verranno predisposti varchi presidiati da personale Ana, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e da personale della Polizia Locale che coordinerà i presidi. Al fine di contemperare le varie esigenze, sia legate alla circolazione che all’evento, si chiede dunque alla popolazione residente di limitare l’uso dell’automobile nei giorni dell’Adunata, preferendo l’utilizzo del servizio di trasporto pubblico.

L’Adunata Nazionale degli Alpini è, e deve essere, innanzitutto una grande festa che coinvolge sia gli ospiti che la popolazione locale anche se, per la straordinarietà degli afflussi, delle presenze e degli eventi proposti, porterà com’è naturale qualche disagio. Ma si tratterà certamente di difficoltà che con la collaborazione di tutti i cittadini potranno essere contenute, e così piuttosto compartecipare alla buona riuscita della manifestazione.

In previsione di quelli che saranno gli appuntamenti organizzati di seguito si illustrano qui i provvedimenti di sicurezza che verranno adottati per regolamentare la chiusura delle zone e la viabilità, tanto in relazione agli eventi in calendario, quanto alla situazione orografica del nostro territorio urbano. Tali provvedimenti potranno essere oggetto di ulteriori e specifici approfondimenti, con riferimento alle singole tematiche che lo li compongono.

*

ISTITUZIONE DELLE ZONE DI CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE

Secondo un dettagliato prospetto cronologico di tipo progressivo saranno attuate le chiusure della città, a sua volta suddivisa in quattro zone.

In ogni zona saranno vietate, in tutto o in parte, la sosta e la circolazione veicolare a mezzi non autorizzati.

Tutti gli accessi alle diverse zone saranno interdetti, mediante presidio composto da personale qualificato, ovvero con posizionamento di barriere e\o strutture fisiche.

Nell’ambito del piano della viabilità sono state ipotizzate tre fasi cronologiche progressive secondo le quali verranno attivate le chiusure delle 4 diverse zone che interessano il centro urbano della città di Trento, e le aree limitrofe occupate dalla sfilata, dalla zona di ammassamento e dalla zona parcheggio pullman, nonché con riferimento alle aree oggetto di chiusure e di deviazioni straordinarie istituite nella sola giornata di domenica 13 maggio.

1a fase – ZONA ROSSA – mercoledì 9 maggio, a partire dalle ore 20,00

2a fase – ZONA ARANCIONE – venerdì 11 maggio, a partire dalle 12,00 3a fase – ZONE BLU e VERDE – domenica 13 maggio, a partire dalle 05,00

In questa zona si svolgerà gran parte delle iniziative dell’adunata che riguardano i giorni precedenti la sfilata di domenica.