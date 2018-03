COMUNE DI ROVERETO (TN) * ROSMINI DAY III EDIZIONE: DAL 19 AL 24 MARZO GLI EVENTI PER CONOSCERE IL GRANDE SACERDOTE FILOSOFO

Anche quest’anno grande richiesta per le visite a Casa Rosmini che durante il Rosmini Day (a Rovereto da domani 19 marzo fino al 24 marzo) sono una delle vie individuate dai promotori per avvicinarsi al filosofo Antonio Rosmini, la sua storia e la sua famiglia.

La prima delle tre visite guidate si tiene domani (19 marzo) alle 20,30, nella giornata inaugurale. La seconda si terrà martedì 20 marzo ( ore 16.00-18.30) ed oltre alla Casa Natale include un vero e proprio itinerario rosminiano che dalle stanze del filosofo e da quella del poeta Clemente Rebora, si estende alla chiesa di Loreto e alla chiesa di S. Marco.

Il momento clou di domani 19 marzo, giornata inaugurale del Rosmini Day, è rappresentato dalla lectio Rosminiana del professore Maurizio Malaguti (Università di Bologna). Lo studioso parlerà sul tema “Memoria e profezia.

La cittadinanza evangelica di A. Rosmini”. L’incontro presieduto dal prof. Silvano Zucal del Centro di Studi e Ricerche “Antonio Rosmini” dell’Università di Trento si terrà nella Sala degli Specchi di casa Rosmini e sarà anche trasmessa in diretta streaming dal sito del Comune (direttamente dalla homepage).

La lectio è un passaggio significativo per la comprensione dell’opera e del pensiero del grande intellettuale roveretano.

Tra i vari appuntamenti della settimana segnaliamo le premiazioni del Concorso biennale “Il Mio Rosmini”. Le scuole che partecipano al concorso sono 5, 4 trentine e 1 piemontese.

1) Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Rovereto, IV A

prof. Claudia Moratti

2) Istituto di Istruzione superiore “Don Milani” di Rovereto, indirizzo turistico, IIIA

proff. Angela Scoppa e Anna Pecoraro

3) Collegio Arcivescovile Endrici, Liceo classico di Trento, V

Prof. Paolo Dordoni

4) Liceo “Rosmini” di Rovereto, indirizzo linguistico, IVA

prof. Lucia Debiasi

5) Liceo delle Scienze Umane “Rosmini” di Domodossola, gruppi di III e IV

Prof.ssa Elisa Manni

Prof. Carlo Teruzzi (Dirigente)

I vincitori saranno proclamati venerdì 23 marzo alle ore 9 presso Iprase quando si conosceranno anche gli elaborati (la commissione ha già compiuto una prima valutazione, ma salvaguardando l’anonimato).

Da quanto trapela per lo più gli studenti hanno prodotto dei video, alcuni di alta qualità per i contenuti e per i linguaggi adottati. I temi riguardano aspetti della biografia di Rosmini, argomenti di carattere etico-filosofico, confronti fra Rosmini e altri filosofi sui temi della conoscenza e dell’idea dell’Essere.

“Abbiamo ricevuto anche un video sulla poesia di Clemente Rebora con interviste e letture commentate dalle studentesse” anticipa Patricia Salomoni coordinatrice del Concorso insieme a Chiara Tamanini di Iprase.

Gli enti promotori del concorso sono: Comune di Rovereto, Centro Studi e Ricerche “A. Rosmini” dell’Università di Trento, Iprase del Trentino, Biblioteca Rosminiana.