COMUNE DI ROVERETO (TN) * REFERENDUM COMUNALI: NEL SITO ISTITUZIONALE IL TESTO DELLE QUATTRO PROPOSTE (LINK)

Come disposto nel Documento Unico di Programmazione 2018-2020, approvato dal consiglio comunale in data 29 dicembre 2017 e più precisamente nella linea programmatica 2 “relazione fra ammistrazione comunale e cittadini” – obiettivo strategico 6 “Sancire e attuare il diritto dei cittadini di partecipare agli affari della collettività locale”, vengono qui pubblicate le quattro richieste di referendum comunali depositate dai Comitati promotori in data 1 dicembre 2017 e 9 gennaio 2018, corredate dalle relazioni illustrative .

Il Comitato dei Garanti dei referendum (nominato con deliberazione del consiglio comunale n. 1/2018 e 7/2018) in data 16 marzo 2018 ha espresso il giudizio in merito all’ammissibilità delle richieste di referendum disponendo la riformulazione dei quesiti numero 1, 2 e 3 apportando le modifiche evidenziate nei verbali n. 5, 6 e 7 e l’inammissibilità del quesito n. 4 come evidenziato nel verbale n. 6.

Il Comitato dei Garanti ha assegnato ai Comitati promotori dei referendum un termine di 30 giorni dalla notifica della decisione per provvedere a pena di decadenza.