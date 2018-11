comune rovereto (tn) * CONCERTO ANGELO BRANDUARDI: ” al Mart lo spettacolo l’8 dicembre alle 21.00, biglietto intero 10 euro “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Dopo aver ospitato Mario Biondi, Franco Battiato e Max Gazzè – con concerti che hanno riempito la città di Rovereto e fatto registrare una considerevole partecipazione di pubblico – la cupola del Mart è pronta ad accogliere quest’anno il concerto di Angelo Branduardi.

Il prossimo 8 dicembre, alle ore 21.00, toccherà così al cantautore e violinista lombardo scaldare il pubblico presente sotto la cupola del Mart, con il suo stile unico e inconfondibile che ormai da 40 anni lo contraddistingue. Il concerto è promosso da Comune di Rovereto grazie anche al sostegno del Gruppo Dolomiti Energia e Fondazione Cassa di Risparmio Trento e Rovereto. Organizzazione a cura del Centro Servizi Santa Chiara.

L’evento (biglietto intero €10,00, ridotto under 14 € 1,00) non sarà solamente una grande occasione di festa per la città, ma avrà anche quest’anno un importante risvolto legato alla solidarietà. Parte dell’incasso, infatti, verrà devoluto in beneficienza ad un’associazione che sarà annunciata nei prossimi giorni.