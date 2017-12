COMUNE ROVERETO (TN) * APPROVATO IL BILANCIO 2018 -2020: 18 I VOTI FAVOREVOLI

Dopo ampio e articolato dibattito (in sei sedute consigliari), è stato approvato il Bilancio 2018 -2020.

È importante sottolineare che è stato approvato entro i tempi che la Giunta si era prefissati, e che in tal modo si evita l’esercizio provvisorio: l’ente cioè è pienamente operativo dalla prima settimana gennaio 2018.

Questo dà accesso anche ad una premialità prevista dal legislatore nazionale (in termini di allentamento dei vincoli di spesa) prevista per quei comuni virtuosi che approvano il bilancio entro il 31.12.

Le delibere in approvazione erano due: il Dup (documento più politico che ha richiesto maggior tempo di disamina, perchè definisce l’azione politica e programmatica fissando le direttrici strategiche e l’impianto delle scelte sulla città), e il bilancio pluriennale (strettamente connesso al Dup). Entrambe sono state approvate tra le 1,30 e le 3 del mattino.

I 10 emendamenti e 17 atti di indirizzo presentati dai consiglieri comunali delle varie forze politiche – presenti in consiglio – sono in gran parte pervenuti ad una condivisione tra le parti, dopo una mediazione tra i proponenti dei testi e il Sindaco, che ha portato ad una loro modifica spianando la via all’approvazione.

La replica del Sindaco alla globalità di interventi formulati in aula dai consiglieri si era già avuta nella serata di giovedì 28 dicembre al termine del dibattito che ha preceduto la discussione e le modifiche ai vari emendamenti e atti di indirizzo. In quell’occasione il Sindaco aveva espresso un ringraziamento a tutto il consiglio per il tono costruttivo registrato durante il dibattito e la ricchezza di stimoli pervenuti.

“Ottimo che a tutto questo si aggiunga da un lato il conseguimento di una approvazione che consente la piena operatività dell’ente e dall’altro l’arrichimento che perviene al documento stesso in virtù delle convergenze registrate in sede di dibattito” è il commento odierno del Sindaco Francesco Valduga.

Dettagli sul voto:

Contrari : Pd, Lega Bord, Zenatti e M5 stelle (assente il Patt)

Astenuti: consigliere Pozzer

Favorevoli: la maggioranza 18 voti (assenti Graziola e Romano).