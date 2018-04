COMUNE ROVERETO * PASSERELLA PEDONALE PIAZZALE ORSI: ULTIMATI I LAVORI, OPERA PROVVISORIA FUNZIONALE AL CANTIERE PER IL FUTURO SOTTOPASSO (FOTO)

Da ieri sera la passerella pedonale di Piazzale Orsi è ultimata: per entrare in funzione ed essere percorribile dal pedone ci vorrà però ancora qualche giorno. Devono infatti essere ultimati gli allestimenti che la doteranno anche di uno scivolo per il passaggio di biciclette e trolley.

Saranno due binari a consentirlo, e verrano posti a lato dei gradini. Una volta finiti gli scivoli e compiuti i collaudi sarà quindi aperta.

Da notare che l’opera ha carattere assolutamente temporaneo e transitorio in quanto è il primo imprescindibile passo per la costruzione del sottopasso ciclo-pedonale previsto dal protocollo d’intesa tra Comune e Provincia.

Ovvero è funzionale a favorire il transito pedonale quando l’area sarà interessata dal cantiere e a tal fine l’area sarà transennata per facilitare i pedoni ad individuare ed utilizzare il nuovo percorso in tutta sicurezza.

Sarà previsto e garantito l’attraversamento a raso, cioè su Piazzale Orsi, solo ai portatori di handicap. A vigilare sul loro attraversamento saranno operativi addetti di Amr che renderanno un servizio di supporto alla persona impossibilitata a salire sulla passerella.

L’opera è lunga 25 metri, larga 3. La ditta roveretana f.lli Galli ha fornito il lavoro di carpenteria metallica, mentre la predisposizione dei plinti di ancoraggio sono stati compiuti da un’altra ditta locale: la Inco Edil. Il piano calpestabile è in legno, e come detto, sarà corredato da un scivolo dove possono essere più agevolmente condotte a mano biciclette e valige.

L’opera rientra nel piano di interventi sulla mobilità previsti da Piazzale Orsi che fa parte del protocollo d’intesa Pat-Comune.

Quando il sottopasso ciclo pedonale sarà realizzato, sarà quindi smontata e riutilizzata in un altro sito.

È stata pensata per dare sicurezza ai pedoni che vanno o vengono dalla stazione e si rivelerà di grande aiuto in funzone del futuro cantiere, ma fin da subito potrà dare importati indicazioni sullo snellimento del traffico privo di attraversamenti a raggio.