COMUNE DI TRENTO * TESI DI LAUREA: CONTINUANO LE DISCUSSIONI PUBBLICHE AVENTI COME TEMA LA COMUNITÀ LOCALE TRENTINA

Trento in una tesi di laurea: continuano le discussioni pubbliche. Continuano le discussioni pubbliche delle tesi di laurea selezionate nell’ambito del del protocollo con l’Università degli studi di Trento che mirava a premiare gli elaborati discussi tra settembre 2016 e dicembre 2017, aventi come tema un ambito d’interesse per la comunità locale trentina e per il suo sviluppo.

*

Ecco protagonisti e argomenti dei prossimi appuntamenti:

venerdì 13 aprile alle 16.30 nella sala stampa di palazzo Geremia

Il restauro della chiesa di Cristo Redentore a Trento: una nuova identità nel contesto dell’area degli “ex-sordomuti”

Martina Demozzi propone un progetto di restauro e riqualificazione della chiesa di Cristo Redentore a Trento attraverso un approccio tradizionale.

martedì 17 aprile alle 10 nella sala affreschi della Biblioteca di via Roma

Popolo che legge: cultura e questione nazionale nelle biblioteche popolari trentine di fine Ottocento

Elisabetta Antonelli studia approfonditamente e con ricchezza di fonti l’originale tema del ruolo delle biblioteche popolari nello sviluppo dell’italianità nel Trentino austriaco.

venerdì 20 aprile alle 16.30 nella sala stampa di palazzo Geremia

Tmt: il parco verticale della città di Trento

Andrea Talpina esplora la proposta di un parco verticale capace di unire Trento alla sua montagna, il Monte Bondone

Trento City Campus. (Re)integrare un nuovo campus urbano nel cuore della città

Francesca Miglietta propone di strutturare un campus universitario urbano all’interno della città e progetta, a livello architettonico ed energetico, una parte dell’apparato di Trento Fiere come Multidisciplinary University Center.