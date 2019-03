COMUNE DI TRENTO * SMART CITY LABS A MATTARELLO: « UNA CAMPAGNA INFORMATIVA PER FAR CONOSCERE ALLA CITTADINANZA I SERVIZI INNOVATIVI MESSI IN CAMPO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE »

Smart City Labs a Mattarello. Una campagna informativa per far conoscere alla cittadinanza i servizi innovativi messi in campo dall’Amministrazione comunale e diffonderne l’utilizzo: dopo gli appuntamenti in piazza il servizio Innovazione e servizi digitali, impegnato a sviluppare attraverso le potenzialità offerte dalla tecnologia nuovi strumenti di interazione con cittadini e imprese, organizza una serie di incontri a cadenza mensile nelle Circoscrizioni.

Il quarto appuntamento è in calendario venerdì 5 aprile dalle 17.30 alle 19 a Mattarello nella sala polivalente in via Poli, 6 , dove il team di Trento Smart City sarà a disposizione per fornire informazioni e supporto nell’installazione ed utilizzo delle app e dei servizi smart offerti.

Oltre ad un punto informativo tradizionale dotato di brochure, volantini ed altro materiale, è prevista una presentazione delle app e dei servizi attraverso un gioco interattivo al termine del quale si possono vincere simpatici premi.

Sarà quindi possibile mettersi alla prova in prima persona o semplicemente richiedere il supporto del team nell’installazione delle app e nell’utilizzo dei servizi digitali.

L’ingresso è libero. Per partecipare al gioco è obbligatorio iscriversi attraverso la piattaforma Eventbrite.