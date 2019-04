COMUNE DI TRENTO * RICONOSCIMENTI: « PREMIATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE EMANUELE ROMOLI, CAMPIONE TRENTINO DI INDOOR ROWING »

Il Presidente del Consiglio comunale premia Emanuele Romoli. Questa mattina il presidente del Consiglio comunale Salvatore Panetta ha premiato nel suo ufficio a Palazzo Thun Emanuele Romoli, campione trentino di indoor rowing.

“E’ un riconoscimento non solo per i risultati, seppur ragguardevoli, di un campione ma anche al suo ruolo, portato avanti grazie all’associazione sportiva Prosport, di diffusione di uno sport ancora poco conosciuto ma che sta facendo rapidamente proseliti” ha detto Panetta consegnando a Romoli una targa commemorativa.

Un riconoscimento quindi non solo ad un campione ma anche a tutta un’associazione sporitiva, la Prosport, per il suo impegno non solo di promozione dello sport ma anche di vita associativa e sociale.