COMUNE DI TRENTO * MERCATINO DEI GAUDENTI: AL VIA SABATO 14 APRILE IN PIAZZA E GIARDINI GARZETTI

Riparte il mercatino dei Gaudenti. Con la gestione affidata a Progetto Arteria riparte sabato 14 aprile il mercatino dei Gaudenti, che si terrà come da tradizione il secondo sabato del mese in piazza e giardini Garzetti, vicolo della Storta, 1a e 2a androna di Borgo Nuovo, largo Pigarelli e via Dietro le mura A, il quarto sabato del mese in piazza Dante.

Il mercatino dei Gaudenti è un mercatino dell’usato riservato a privati cittadini, collezionisti, artisti e artigiani hobbisti che vogliono vendere o scambiare la loro merce personale.

Per partecipare bisogna essere in possesso dell’apposito tesserino rilasciato, per i residenti in provincia di Trento dal Comune di residenza, per i residenti fuori provincia dal Comune di Trento. Tale tesserino consente la partecipazione ad un massimo di 14 mercati sul territorio provinciale e non più di 8 nei comuni con popolazione residente superiore a 10mila abitanti.

La selezione dei partecipanti alle singole edizioni e l’assegnazione dei posteggi avviene attraverso un sistema di prenotazione on line messo a disposizione dal gestore e disponibile su www.mercatinogaudenti.it.

A partire dalle 20 del giovedì e fino alle 22 del martedì precedente il sabato di mercato, gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione, specificando la categoria di appartenenza (residenti, non residenti, soggetti di cui all’art. 20 ter comma 10 l.p.17/2010), i metri quadrati richiesti e la fascia oraria per accedere allo spazio dedicato, compresa tra le 5.30 e le 8. Il costo a metro quadro è pari a 6 euro.

I posti vengono assegnati secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Il sistema invierà automaticamente una conferma di ricevuta e, entro le 23.59 del martedì precedente il sabato di mercato, la conferma della partecipazione, che dà diritto all’accesso al posteggio.