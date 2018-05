COMUNE DI TRENTO * LETTURE E MUSICHE DI BRAHMS: IN SCENA UN CONCERTO PER VIOLA E PIANOFORTE GIOVEDÌ 3 MAGGIO

Domani in Biblioteca letture e musiche di Brahms. Domani, giovedì 3 maggio alle 17.30, la sala Manzoni della Biblioteca comunale di via Roma si trasforma in palcoscenico: in scena un concerto per viola e pianoforte e letture di lettere di Brahms.

Chiara Turrini legge le lettere di Johannes Brahms che accompagnarono la composizione delle due Sonate op 120. Lettere che furono indirizzate a Clara Schuman, al violinista Joseph Joachim e agli editori. Scritti che descrivono lo straordinario ambiente artistico culturale del tempo e testimoniano, dopo la momentanea decisione di smettere di comporre, la ripresa creativa del grande Maestro di Amburgo.

Lorenzo Bertoldi (viola) e Marino Nicolini (pianoforte) suonano Johannes Brahms (Sonata in Fa min. op 120 n 1 per viola e pianoforte – Allegro appassionato, Andante un poco Adagio, Allegretto grazioso, Vivace) e Paul Hindemith (Sonata op. 11/4 per viola e pianoforte – Ruhig – Thema mit variationen 1-7)

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.