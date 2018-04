COMUNE DI TRENTO * “ I NIDI D’INFANZIA APRONO ALLA CITTÀ:” GENITORI E BAMBINI ASSIEME PER UN GIORNO, IL 17 E 18 APRILE

“I nidi d’infanzia aprono alla città”. Genitori e bambini assieme per un giorno. ll Servizio Infanzia del Comune di Trento organizza l’iniziativa “i nidi d’infanzia aprono alla città” che si terrà nei giorni 17 e 18 aprile presso alcuni nidi d’infanzia comunali.

E’ un’iniziativa dedicata ai bambini da 0 a 2 anni assieme ai genitori, i quali sono invitati a partecipare a dei momenti di gioco e d’incontro per un’esperienza nuova all’interno di un nido d’infanzia. Nel corso della mattinata sarà possibile prendere un appuntamento per un ulteriore incontro di approfondimento.

*

Il programma dell’evento:

martedì 17 aprile – dalle ore 9.30 alle 11.30

◦ nido Gardolo, via 4 novembre 98/B – tel 0461/994364

◦ nido La Mongolfiera, via della Rozòla 36 – tel 0461/944428

◦ Spazio gioco “Giocastello” – laboratori per bambini e genitori, via Petrarca 9 –

tel 0461/261414

mercoledì 18 aprile – dalle ore 9.30 alle 11.30

◦ nido Aquilone, via Paludi 9/1 – tel 0461/889721

◦ nido Madonna Bianca, via Bettini 1 – tel 0461/931290

◦ Nido Il piccolo girasole, via C. e V. Julg 40 – tel 0461/236528

*

Per ulteriori informazioni:

Servizio Servizi all’infanzia, istruzione e sport

Via Alfieri, 6 Trento

Tel. 0461/884365 – 884177

istruzionesport.comune.tn@cert.legalmail.it

www.comune.trento.it>aree tematiche> servizi all’infanzia e istruzione