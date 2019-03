COMUNE DI TRENTO * GIRO DELLA BOLGHERA: « LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ, DOMENICA 31 MARZO »

Giro della Bolghera: le modifiche alla viabilità. Domenica 31 marzo la città ospiterà due competizioni ciclistiche, il 65° Trofeo Martiri Trentini” e la 110a Edizione del Giro Ciclistico della Bolghera.

Per permettere il regolare svolgimento delle manifestazioni, vengono istituiti i seguenti provvedimenti alla viabilità:

• divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dalle 7 alle 19 su ambo i lati e sospensione momentanea del traffico veicolare durante il transito dei concorrenti su via Vicenza, piazza Vicenza, via Gorizia, via S. Antonio, via Gocciadoro, largo Donatori del sangue, via Gocciadoro (salita Bellevue), via Asiago, via Vicenza

• chiusura totale dalle 9 alle 18 di via Gocciadoro dalle arcate della ferrovia della Valsugana all’intersezione con via Asiago e di via Vicenza fino a piazza Vicenza.