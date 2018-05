COMUNE DI TRENTO * ‘GIORNATE DELLE FERROVIE DELLE MERAVIGLIE’: IL 26 E 27 MAGGIO VISITE GUIDATE AL MUSEO TTRAM E ALL’ARCHIVIO MUSEO DEL TRASPORTO PUBBLICO

Giornate delle Ferrovie delle Meraviglie. Sabato 26 e domenica 27 maggio 2018, in occasione delle Giornate delle Ferrovie delle Meraviglie, si possono visitare il museo TtrAm – Archivio Museo del Trasporto Pubblico in Trentino in via Innsbruck e la mostra dedicata ai 150 anni della Ferrovia del Brennero presso le Gallerie della Fondazione Museo storico del Trentino.

Sarà possibile effettuare una visita guidata (prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti) delle due esposizioni, collegate tramite un servizio navetta dedicato.

Con l´occasione informiamo che il Museo TtrAM ha ampliato gli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17; il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12.

Sul sito

il programma completo con gli orari e il modulo per prenotarsi.

La prenotazione è obbligatoria. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo.

Per informazioni: evento@trentinotrasporti.it.