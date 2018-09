COMUNE DI TRENTO * ELEZIONI PROVINCIALI 2018: È POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA PER L’INCARICO DI PRESIDENTE DI SEGGIO E SCRUTATORE

Elezioni provinciali: è possibile presentare domanda per l’incarico di presidente di seggio e scrutatore.

Gli elettori del Comune di Trento, già iscritti nell’albo degli scrutatori, che desiderino svolgere il ruolo di scrutatore alle prossime elezioni provinciali del 21 ottobre (domenica 21 costituzione seggio e giorno della votazione, lunedì 22 ottobre operazioni di scrutinio), potranno comunicare la propria disponibilità dal 6 settembre al 18 settembre.

L’iscrizione nell’albo degli scrutatori,condizione necessaria per dichiarare la propria disponibilità, deve essere già stata perfezionata entro il mese di novembre 2017.

Nel caso gli elettori disponibili fossero in numero superiore ai posti da assegnare, la Commissione elettorale comunale provvederà a ridurre, tramite sorteggio tra tutte le disponibilità pervenute, le domande in soprannumero, fino ad ottenere la totale copertura dei posti di scrutatore da assegnare.

Nel caso invece gli elettori disponibili fossero in numero inferiore ai posti da assegnare, la Commissione effettuerà un sorteggio degli scrutatori, fra gli iscritti nel relativo albo, fino alla totale copertura dei posti di scrutatore da assegnare.

Disponibilità all’incarico di presidente di seggio

A partire da questa tornata elettorale e sempre dal 6 settembre al 18 settembre, anche gli elettori del Comune di Trento, iscritti nell’albo dei presidenti di seggio, che desiderino svolgere l’incarico di presidente di seggio (pomeriggio di sabato 20 ottobre consegna materiale seggio; domenica 21 ottobre costituzione di seggio e giorno della votazione, lunedì 22 ottobre operazioni di scrutinio), potranno comunicare la propria disponibilità a svolgere tale incarico.

L’iscrizione nell’albo dei presidenti di seggio, condizione necessaria per dichiarare la propria disponibilità, deve essere già stata perfezionata entro il mese di ottobre 2017. Le disponibilità verranno successivamente inviate al Presidente della Corte d’appello di Trento che provvederà alla nomina dei Presidenti di seggio.

Il modulo con la dichiarazione di disponibilità, disponibile su www.comune.trento.it, può essere presentato direttamente all’ufficio elettorale in piazza di Fiera n. 17 nel normale orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12, il giovedì dalle 8 alle 16) o inviato per posta o per mail a ufficio_elettorale@comune.trento.it, accompagnato dalla fotocopia di un documento di riconoscimento.

I compensi sono i seguenti: presidente 174 euro, segretario e scrutatori 139,20 per seggio normale; presidente 116 euro e scrutatori 81,20 euro per seggio speciale.

I compensi costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile a fini fiscali.