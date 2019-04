COMUNE DI TRENTO * ELEZIONI EUROPEE: « ONLINE LA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER L’INCARICO DI PRESIDENTE DI SEGGIO E SCRUTATORE »

Elezioni europee: online la dichiarazione di disponibilità per l’incarico di presidente di seggio e scrutatore. Gli elettori del Comune di Trento, già iscritti nell’albo degli scrutatori e/o dei presidenti di seggio, che desiderino svolgere il rispettivo ruolo alle prossime elezioni europee del 26 maggio possono presentare la propria dichiarazione di disponibilità esclusivamente mediante lo sportello online dal 2 al 20 aprile, rivolgendosi per ogni eventuale chiarimento all’ufficio elettorale (0461.884299-298).

Per accedere allo sportello online è necessario possedere la carta provinciale/nazionale dei servizi abilitata, oppure le credenziali Spid. Le istruzioni per ottenere le credenziali e/o attivare la carta sono disponibili sul sito del Comune (Attiva la carta).

Per avere supporto nella compilazione online della dichiarazione è possibile recarsi all’ufficio elettorale (piazza Fiera, 1 – primo piano, aperto al pubblico del lunedì al venerdì dalle 8 alle 12, il giovedì dalle 8 alle 16) dove è stata predisposta una postazione dedicata con il supporto di un operatore.

L’iscrizione nell’albo degli scrutatori, condizione necessaria per dichiarare la propria disponibilità, deve essere stata perfezionata entro il mese di novembre 2018.

Nel caso gli elettori disponibili fossero in numero superiore ai posti da assegnare, la Commissione elettorale comunale provvederà a ridurre, tramite sorteggio tra tutte le disponibilità pervenute, le domande in soprannumero, fino ad ottenere la totale copertura dei posti di scrutatore da assegnare.

Nel caso invece gli elettori disponibili fossero in numero inferiore ai posti da assegnare, la Commissione effettuerà un sorteggio degli scrutatori, fra gli iscritti nel relativo albo, fino alla totale copertura dei posti di scrutatore da assegnare.

Gli scrutatori saranno impegnati nel pomeriggio di sabato 25 maggio per la costituzione del seggio, domenica 26 maggio, giorno della votazione e, a seguire, a partire dalle 23 per le operazioni di scrutinio da concludersi entro la giornata di lunedì.

L’iscrizione nell’albo dei presidenti di seggio, condizione necessaria per dichiarare la propria disponibilità, deve essere stata perfezionata entro il mese di ottobre 2018. Le disponibilità verranno successivamente inviate al Presidente della Corte d’appello di Trento che provvederà alla nomina dei Presidenti di seggio.

I presidenti di seggio saranno impegnati nella mattina di sabato 25 maggio per la consegna materiale, nel pomeriggio di sabato 25 maggio per la costituzione del seggio, domenica 26 maggio, giorno della votazione e, a seguire, a partire dalle 23 per le operazioni di scrutinio da concludersi entro la giornata di lunedì.