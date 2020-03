COMUNE DI TRENTO * CONSEGNA MERCI ZTL: « APPROVATO IL SERVIZIO “LOGISTICA DELL’ULTIMO MIGLIO” CON VEICOLI ELETTRICI CHE FARANNO LE CONSEGNE IN CENTRO CITTà »

Cambia la consegna merci in centro, il sì del Consiglio comunale. Approvato il servizio “Logistica dell’ultimo miglio” con veicoli elettrici che faranno le consegne nella zona a traffico limitato muovendosi tra l’hub centrale collocato all’Interporto, partner dell’iniziativa, e altri più piccoli.

Ieri sera il Consiglio Comunale di Trento si è espresso a favore del servizio “Logistica dell’ultimo miglio”, una modalità innovativa di consegna merci all’interno della zona a traffico limitato del centro città, nel quadro del progetto europeo Stardust.

La “Logistica dell’ultimo miglio” prevede la realizzazione di diversi centri di raccolta delle merci (“hub”) sul territorio: uno centrale presso l’Interporto, partner del progetto, e altri più piccoli limitrofi al centro storico. Le consegne dagli hub alla Ztl avverranno con veicoli elettrici dedicati che potranno garantire orari e modalità più in linea con le esigenze di cittadini e operatori economici del centro.

Per lo sviluppo del progetto, Comune di Trento ed Eurac Research, con la collaborazione di Trentino Mobilità, negli scorsi mesi hanno analizzato le best practices implementate in altre città italiane e raccolto le opinioni degli stakeholder locali (Associazioni di categoria, imprese di spedizione e trasporto).

Con la votazione del Consiglio Comunale, la gestione del nuovo servizio è stata affidata a Trentino Mobilità. Su esempio della città di Padova, la riorganizzazione seguirà un modello non coercitivo. L’obiettivo è quello di aumentare la vivibilità della città di Trento, con una riduzione del numero di accessi di automezzi nel centro storico e dunque del traffico e dell’inquinamento, acustico e dell’aria. Il servizio sarà ottimizzato e adeguato alle esigenze degli operatori economici seguendo le indicazioni che sono emerse e che emergeranno in futuro durante gli incontri con le associazioni di categoria.

Stardust è un progetto che riceve fondi dal programma europeo Horizon 2020. Avviato nel 2017, in cinque anni porterà Trento a diventare un modello europeo di città smart: altamente efficiente, intelligente grazie all’implementazione di nuove tecnologie e orientata ai bisogni dei cittadini.

Mobilità elettrica, sistemi di Ict ed efficienza energetica negli edifici sono i settori in cui Stardust interverrà, diventando anche un motore di sviluppo economico per il territorio. Insieme a Trento altre due città europee stanno intraprendendo questo percorso, Pamplona (Spagna) e Tampere (Finlandia). Il progetto è finanziato dall’Unione Europea.

Info: stardustproject.eu, comune.trento.it/Progetti/Stardust/Stardust-che-cos-e