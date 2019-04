COMUNE DI TRENTO * COMUNI CICLABILI 2019: « DA TRE A QUATTRO SMILE SULLA BANDIERA GIALLA DELLA CITTÀ »

Comuni ciclabili 2019. Da tre a quattro smile sulla bandiera gialla del Comune di Trento. Lo scorso 12 aprile 2019 si è chiusa a Verona la seconda edizione dell’iniziativa ComuniCiclabili, il progetto lanciato nell’estate 2017 dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta che riconosce e valuta l’impegno delle tante amministrazioni attive in politiche bike-friendly e iniziative concrete per lo sviluppo di una mobilità in bicicletta.

Con la consegna di 35 nuove bandiere gialle ad altrettanti comuni, è salito a 117 il numero delle località italiane che oggi possono mostrare la bandiera gialla con il relativo grado della ciclabilità, ovvero il punteggio da 1 a 5 bike-smile apposto sulla bandiera e attribuito sulla base di diversi parametri di valutazione, che vanno ben al di là del semplice conteggio delle piste ciclabili.

La seconda edizione dell’iniziativa si è conclusa con l’assegnazione al Comune di Trento di 4 smile, uno in più dello scorso anno, per l’attivazione delle nuove “zone 30”, ovvero tratti stradali a ridotta velocità veicolare (30 km/h).