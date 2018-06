COMUNE DI TRENTO * CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE: LE DOMANDE PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI RILEVATORE SCADRANNO LUNEDÌ 18 GIUGNO

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni: il Comune cerca rilevatori statistici. Le domande devono essere inviate entro le ore 12 di lunedì 18 giugno 2018.

Scadranno lunedì 18 giugno alle ore 12 i termini per la presentazione delle domande per partecipare alla selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria per il conferimento degli incarichi di rilevatore per il censimento permanente della popolazione 2018, che si svolgerà nel periodo ottobre-dicembre 2018.

A partire da ottobre, infatti, prende avvio il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Si tratta di una nuova modalità di gestire questa indagine, che non verrà più svolta ogni 10 anni sul totale della popolazione dimorante, ma ogni anno su base campionaria.

I requisiti minimi (tra cui età minima di 18 anni compiuti, possesso di un diploma di scuola media superiore di II° grado di durata quinquennale o equipollente, capacità nell’uso dei principali strumenti informatici ed esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste) e i titoli preferenziali per la formazione della graduatoria sono reperibili nell’avviso di selezione, pubblicato sul sito internet del Comune.

A questo indirizzo si trova anche la domanda di partecipazione alla selezione, che, compilata in ogni sua parte, può essere consegnata a mano presso gli uffici del servizio sviluppo economico, studi e statistica in via Alfieri, 6 – I piano, spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure spedita da casella di posta elettronica certificata a servizio.sviluppoeconomico@pec.comune.trento.it.

Per eventuali ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio studi e statistica (n. tel. 0461 884339 – 0461 884890) dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.