COMUNE DI TRENTO * BENEDIZIONE DELLE MOTO E DUE GARE CICLISTICHE: LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ DOMENICA 8 APRILE

Benedizione delle moto e due gare ciclistiche: le modifiche alla viabilità. In occasione dell’evento Benedizione moto anno 2018 domenica 8 aprile la viabilità cittadina subirà le seguenti variazioni:

dalle 7 alle 14 divieto di transito veicolare, divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in Piazza Fiera, via al Torrione, via S. Giovanni Bosco, via del Travai, nel tratto compreso fra Via XXIV Maggio e Piazza Fiera, via S. Croce e Corso Tre Novembre fino all’intersezione con via Piave (con deviazione del percorso autobus) e deroga al divieto di transito veicolare, esistente su via S.Croce – C.so Tre Novembre in direzione di Piazza Fiera (solo per i motoveicoli che parteciperanno alla “Benedizione Moto”).

Per consentire lo svolgimento di due gare ciclistiche (Coppa Cassa Rurale di Trento) che si terranno domenica 8 aprile la viabilità nel sobborgo di Gardolo subirà le seguenti variazioni:

divieto di sosta e fermata con rimozione forzata e sospensione momentanea del traffico veicolare durante il passaggio dei concorrenti lungo il seguente percorso: Piazza della Libertà, Via Fenniger, Via Monte Calisio, Via Don Milani, rotatoria di Melta, Strada del Parco di Melta, via 25 Aprile, Via 4 Novembre, Via Soprasasso, Via Bolzano, Via Alto Adige, Via SpondaTrentina , via Carpenedi, Via S. Anna, via Vienna, via Budapest, via Varsavia, via C. Beccaria, via Monaco, via di Spini e via dei Masadori.