comune di trento * Asta pubblica per il Libercafè: « sette le offerte pervenute ora al vaglio della commissione »

)

A cura di redazione Opinione





Asta pubblica per il Libercafè: sette offerte pervenute Sono scaduti ieri a mezzogiorno i termini per la presentazione delle offerte per l’affidamento in concessione dell’unità immobiliare al piano terra della Palazzina Liberty in piazza.

Dante, da destinare all’attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico.

Sette le offerte pervenute e ora al vaglio della commissione di gara.

Nei prossimi giorni verrà data notizia degli esiti della procedura.