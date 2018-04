COMUNE DI TRENTO * ADUNATA TRENTO 2018: RITIRO PERMESSI RESIDENTI ZONA ROSSA, CONSEGNATI SOLO 250 PASS SU 1.500 AVENTI DIRITTO

Adunata Trento 2018 ritiro permessi residenti zona rossa consegnati solo 250 pass su 1500 aventi diritto. Come più volte comunicato in occasione della 91° Adunata Nazionale degli Alpini la città sarà interessata da importanti limitazioni alla circolazione ( transito e sosta ) a partire dall’area centrale, definita zona rossa.

Alle famiglie residenti in possesso di un permesso di sosta Ztl su suolo pubblico o privato e/o residenti nel perimetro del centro storico viene assegnato uno spazio di sosta gratuito presso i parcheggi Autosilo, Duomo, Piazza Fiera e Centro Europa. Indispensabile però ritirare il permesso Adunata zona rossa che permette di accedere alla zona per brevi operazioni di carico e scarico dalle 5 alle 8 ( eccetto domenica 13 maggio ) e sostare nel parcheggio di struttura assegnato.

I residenti sono stati direttamente informati tramite lettera ma al momento su 1500 capifamiglia raggiunti solo 250 hanno provveduto a ritirare il permesso.

L’invito è a recarsi presso i punti distribuzione – ufficio comunale in via Torre Vanga 34 ( retro palazzina Apt ) e piano terra del Servizio Politiche sociali in via Bronzetti- per ritirare in tempo utile il proprio pass. Termine ultimo lunedi 23 aprile, dopo tale data info solo presso il Comando della Polizia Municipale.