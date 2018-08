COMUNE DI ROVERETO * VVF ROVERETO: MARCO SIMONETTI È IL NUOVO COMANDANTE DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA CITTÀ

Cambio ai vertici dei VVFF di Rovereto: Marco Simonetti nuovo Comandante a Rovereto

Le dichiarazioni apparse sui social in queste ultime ore hanno di fatto anticipato e forzato i tempi di una notizia che ‘Amministrazione Comunale di Rovereto aveva già programmato di dare nei prossimi giorni con una conferenza stampa nella quale sarebbero stati forniti tutti i dettagli.

Il Sindaco di Rovereto Francesco Valduga precisa pertanto che dalla recente assemblea del Corpo è uscita una indicazione chiara ed inequivocabile per una successione al vertice dei Vigili del Fuoco di Rovereto.

Nonostante ciò ha ritenuto opportuno svolgere ugualmente dei colloqui con i candidati emersi (alle cariche di comandante e vicecomandante).

Prendendo quindi atto del segnale esplicito emerso dalle elezioni interne, ha quindi firmato nei giorni scorsi l’atto di nomina del nuovo comandante, nella persona del Vigile Marco Simonetti, riconfermando alla carica di vicecomandante Gabriele Masulli.

L’atto di nomina, come vuole la procedura, è stato trasmesso al Comando di Trento per la sua ratifica, ed in attesa di tale ratifica era già stata programmata una conferenza stampa che si terrà comunque nei prossimi giorni (data e orario saranno resi noti quanto prima).