comune rovereto (tn) * Valdastico: « Con 23 voti favorevoli su 24 presenti e 1 voto contrario il Consiglio Comunale ha detto “no” al tracciato ipotizzato» (LINK video seduta)

Con 23 voti favorevoli su 24 consiglieri presenti e 1 voto contrario (Lega), il Consiglio Comunale di Rovereto ha detto “no” alla Valdastico votando in forma compatta un documento unitario.

È possibile rivedere dal sito del Comune di Rovereto la seduta al LINK

https://www2.comune.rovereto.tn.it/servizionline/extra/live_video

In forma compatta e unitaria il consiglio comunale ha espresso ieri sera in forma netta ed inequivocabile il “no” al tracciato ipotizzato della Valdastico con l’ipotesi di un’uscita a Rovereto Sud. Il voto trasversale ha condiviso le preoccupazioni sul piano della sostenibilità ambientale, riassunte in un documento unitario.

Presente in aula il Comitato promotore della petizione popolare, che ha potuto esprimere la propria posizione di contrarietà alla prospettata uscita della A31 a Rovereto Sud, l’assise ha iniziato le operazioni di voto verso la mezzanotte al termine di un lungo dibattito.

Questo il dettaglio voto:

> alla seduta erano presenti 24 consiglieri

> 23 favorevoli (Valduga, Azzolini, Stiz, Graziola, Chiesa, Previdi, Bortot, Bettinazzi, Ferrari, Soini, Colla, Romano, Filippi, Pellegrini, Airoldi, Simoncelli, Gerola, Lanaro, Pozzer, Vergnano, Zenatti Massimo, Zenatti Marco, Chemotti

> 1 contrario (Angeli)