comune di rovereto (TN) * StrongmanRun: ” le possibili accuse che RCS muove a mezzo stampa sulla gestione degli ostacoli non possono essere indirizzate all’AMMINISTRAZIONE “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Nota dell’amministrazione Comunale sulla StrongmanRun.

Il giornale L’Adige riferisce oggi di crisi nei rapporti fra Rcs e Comune. Per quanto ci riguarda, in attesa di poter programmare il consueto incontro di rendiconto post-evento, stiamo effettivamente riflettendo sull’opportunità di proseguire con la corsa, della quale abbiamo sempre sottolineato lo spirito di festa, ma che rappresenta ache un notevole sforzo dal punto di vista logistico organizzativo ed altri eventi hanno comunque consentito (o consentirebbero) di raggiungere lo stesso obiettivo di festa di comunità con minore dispendio di energia.

La promozione dell’attività sportiva, altro aspetto importante della manifestazione, potrebbe essere comunque stimolata attraverso la destinazione delle risorse economiche legate alla Strongmanrun alle associazioni che lavorano tutto l’anno sul territorio e questo benchè negli anni i costi della Strongmanrun siano stati notevolmente ridotti rispetto alle precedenti edizioni, grazie ad un’azione che ha perfino aumentato la spettacolarità della corsa.

Spostando infatti interamente sugli sponsor il costo di produzione degli ostacoli, il Comune ha conseguito dal 2015 ad oggi un consistente risparmio di denaro pubblico (per un totale di circa 90.000 euro in 4 anni).

Proprio per questo (non organizziamo noi gli ostacoli), le possibili accuse che Rcs muove a mezzo stampa sulla gestione degli ostacoli stessi, non possono essere certamente indirizzate al Comune, ma vanno ascritte al gestore dell’impiantistica. La costruzione degli ostacoli è concordata tra Rcs e Agenzia dello Sport e ogni ostacolo – uno per uno – viene riconosciuto e approvato dalla Fisherman Europa.

Il Comune stava pertanto analizzando in questi giorni la relazione inviata da Rcs e le prime giustificazioni acquisite dal gestore, per capirne le motivazioni in vista del solito incontro post manifestazione con la stessa Rcs.

È pertanto vero che una mail al riguardo sia arrivata, e noi per primi attendiamo spiegazioni delle variazioni avvenute in corso d’opera, non certo deliberate da noi e delle quali semmai abbiamo potuto solo prendere atto a manifestazione ormai in corso.

È comunque fisiologico che, dopo un certo periodo, eventi come questi vadano ripensati o spostati. Ma se Fiorenzuola ha deliberato il 4 ottobre vuol dire che gli accordi sono ben precedenti anche se Trabuio (Rcs) sul palco ha concluso con un “Ci vediamo l’anno prossimo”.

Noi invece non a caso non abbiamo fatto cenni al riguardo dal palco, consapevoli della necessità di questa continua opera di revisione.

Difficile immaginare, quindi, che la decisione di uno spostamento da parte di Rcs sia attribuibile solo alla logistica dell’ultima edizione. Riteniamo allo stato delle cose che fosse evidentemente già stata presa mentre la gara si svolgeva, dato che siamo a conoscenza di una delibera del 4 ottobre scorso del Comune di Fiorenzuola D’Arda e quindi a pochi giorni dalla chiusura della manifestazione di Rovereto. Il provvedimento (in allegato) dà conto di tutti i contatti che Rcs stava già intrattenendo nel mentre faceva con noi le conferenze stampa per la settima edizione…

Non solo, ma 10 giorni prima della gara di Rovereto – come si evince dal provvedimento allegato – una nota della Provincia di Piacenza di data 14.09.2018 prot. n. 28.685, comunicava la candidatura del Comune di Fiorenzuola d’Arda “…alla presentazione del progetto di promozione e marketing del territorio di Fiorenzuola denominato Il cuore oltre l’ostacolo (Azione progettuale 1) con un importo indicativo di progetto di € 80.000,00” (sic…). Di questa cifra 40.000 sono per la Strongmanrun.

Al di là di queste brevi considerazioni immaginiamo che avremo modo di confrontarci in ogni caso a breve con Rcs perchè non abbiamo avuto ancora un confronto diretto e non è nel nostro stile gestire i rapporti attraverso articoli o anticipazioni di stampa.