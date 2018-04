COMUNE DI ROVERETO (TN) * ” FESTIVAL SETTENOVECENTO “: DAL 15 APRILE AL 13 MAGGIO, NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2018 SARANNO I TOUR IN BIKE

Un carro armato dal cui cannone spuntano note e una colomba di pace. È il logo creato dall’artista Laurina Paperina per “Settenovecento” il festival musicale trentino giunto alla seconda edizione, che ha inaugurato anche un nuovo modello di collaborazione artistica. Il festival inizierà il 15 aprile e si concluderà il 13 maggio.

“E’ un festival che attraversa la città, coinvoge molti luoghi, si allarga al territorio, riunendo associazioni che con passione e capacità hanno messo insieme energie promuiovendo una azione di sistema”.

Così il Sindaco Francesco Valduga che ha espresso anche il plauso per aver scelto di sottolineare con la musica un tema cardine di questo 2018: la fine della Grande Guerra e la Pace con la fine delle celebrazioni per il Centenario.

Il festival è stato presentato nella sala Malfatti di palazzo Pretorio in tutti i suoi dettagli da Angela Romagnoli a nome di una direzione artistica condivisa che fa capo oltre a lei come storica direttrice di Wam Festival Mozart, anche Romano Vettori (Accademia Musica Antica), Diego Cescotti e Federica Fortunato (Centro Studi Zandonai).

Cartellone di alto profilo con proposte musicali ruotano attorno al tema della guerra e della pace, particolarmente sentito e profondamente legato al territorio che ospita la rassegna nell’anno conclusivo del centenario della Grande Guerra.

Incastonati nel programma del festival anche due concerti organistici, per valorizzare gli strumenti storici presenti sul territorio e lo spettacolo di danza “Balli Plastici Remix”, omaggio al pittore, scultore e designer italiano Fortunato Depero.

Tra gli ospiti della seconda edizione Alban Berg Ensemble, Ghislieri Choir & Consort, Trio Guarino e stessa formula: tre fine settimana di concerti, 27-29 aprile, 4-6 maggio, 11-13 maggio, con un’anteprima il 15 aprile e il tradizionale Concerto di San Marco il 24 aprile.

Novità dell’edizione 2018 saranno i tour in bike organizzati in collaborazione con il tour operator trentino NuValley – Trentino Bike Tours (www.nuvalley.it). I sei itinerari di “In bici al concerto”, divisi per impegno fisico infacili, medi e impegnativi, toccheranno alcuni degli appuntamenti del cartellone di Settenovecento, in city bike e mountain bike, rigorosamente elettriche.

Programma dettagliato sul sito www.settenovecento.it