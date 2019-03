comune di rovereto (tn) * Bocconi avvelenati: « si avvisa la popolazione di fare attenzione nel recarsi con gli animali in frazione Moietto, Saltaria, Zaffoni e nelle zone circostanti »

)

Il Sindaco di Rovereto Francesco Valduga ha firmato oggi un avviso urgente per il rischio presente nel Comune di Rovereto ed in particolare nelle frazioni di Saltaria, Moietto e Zaffoni, ed aree circostanti, vi siano bocconi ed esche contenenti veleni o sostanze tossiche e nocive costituenti un grave rischio per la salute dell’uomo e degli animali.

Alla popolazione è consigliato di:

1) non manipolare eventuali bocconi o esche che siano reperite sul territorio comunale dandone immediato avviso alla Polizia Locale, alla Stazione Forestale o ai Carabinieri o alla Polizia di Stato;

2) A tutti i proprietari e conduttori di cani, di tenerli al guinzaglio non più lungo di 1,5 metri e di dotarli di idonea museruola e di fare attenzione nel recarsi con gli animali nel Comune di Rovereto in frazione Moietto, Saltaria, Zaffoni e nelle zone circostanti.

