COMUNE DI ROVERETO (TN) * AL VIA OGGI IL “ROADSHOW” PROMOSSO DA CONFCOMMERCIO NAZIONALE SUL TEMA DELLA ‘RIGENERAZIONE URBANA’

Si è aperto oggi a Rovereto (foto in allegato) nella cornice di Palazzo Istruzione, sede della facoltà di Scienze Cognitive dell’Università di Trento, il roadshow promosso da Confcommercio nazionale sul tema della Rigenerazione Urbana.

Si tratta della seconda tappa dell’iniziativa “Dare Forma ai Fondi: partiamo dalle città!” che ha avuto avvio a Roma ad aprile e terminerà a Bruxelles dopo avere toccato olre a Rovereto le città di Bergamo e Lecce.

Ad aprire i lavori della giornata è stato il Presidente incaricato da Confcommercio per le Politiche Ue e delegato al Tavolo bilaterale Anci/Confcommercio Alberto Marchiori. Erano presenti: Ivo Chiesa, Assessore al Commercio di Rovereto, Moira Rotondo, delegata Anci al Tavolo bilaterale Anci/Confcommercio e il Presidente Confcommercio Sezione Autonoma di Rovereto e Vallagarina, Marco Fontanari.

Oggi si è parlato – in particolare – di sport e cultura, tema sul quale è intervenuto anche il direttore del Mart Giuseppe Maraniello.

L’obiettivo che Confcommercio – Imprese per l’Italia si prefigge attraverso questa serie di appuntamenti tematici è quello di stimolare, nell’ambito dell’accordo Anci-Confcommercio, percorsi condivisi per la rigenerazione urbana e per il rilancio economico delle nostre città raccogliendo e diffondendo casi concreti di “buone pratiche”.

Come noto è sulla falsariga di quell’accordo che anche il Comune di Rovereto ha siglato una intesa con l’Uct di Rovereto e fortemente voluto avviare un percorso che ha portato anche all’apertura di un Laboratorio per la Rigenerazione un’indagine scientifica in collaborazione con Ispat. E’ di questi giorni anche la notizia dell’avvio – sempre da parte del Comune – di una procedura concorsuale per individuare il team di progettisti che dovrà lavorare alla “nuova” Rovereto: la Rovereto rigenerata.

I lavori del roadshow roveretano proseguiranno nella mattinata di domani con la Tavola rotonda “Un progetto europeo per la mia città” Roadshow2018, cui prenderanno parte autorevoli esponenti politici nazionali ed europarlamentari; nel pomeriggio dalle 14.00 i lavori andranno avanti con il Workshop fino alle 17.00.