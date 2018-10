COMUNE DI ROVERETO E CATEGORIE ECONOMICHE * NATALE DEI POPOLI: ” INVITATA EVERNESS AD URGENTE INCONTRO AFFINCHÈ ILLUSTRI GLI EVENTI CHE ANIMERANNO IL PROSSIMO EVENTO “

Nota congiunta Comune/Categorie Economiche sul Natale di Rovereto.

A seguito dell’incontro richiesto all’Amministrazione Comunale dai rappresentanti delle associazioni di categoria (inclusa Apt Rovereto e Vallagarina e Consorzio Rovereto in Centro) e svoltosi oggi sul tema del Natale, è stato sottolineato da tutti i presenti la necessità che il vincitore del bando per il Natale, Everness, provveda alla presentazione urgente – e non più rinviabile – del programma ufficiale ed in particolare degli eventi previsti.

L’Amministrazione Comunale per voce del Sindaco ha ribadito di aver proceduto linearmente anzitutto con il rispetto di una sentenza, poi con l’indizione di un avviso di bando, quindi con lo svolgimento di una regolare procedura di gara, incluso il versamento dell’anticipo di parte dei contributi, ma attende ancora di conoscere i dettagli del programma.

Altrettanto hanno dichiarato le categorie economiche che, per voce dei rispettivi rappresentanti (Apt, Consorzio Rovereto in Centro, Unione Commercio e Turismo, Asat, Associazione Artigiani, Unione Albergatori), hanno fatto presente l’oggettiva difficoltà a procedere con azioni promozionali in assenza di programma.

Pertanto è stato deciso, di comune accordo, di invitare la ditta Everness ad un incontro da tenersi nel più breve tempo possibile, affinchè illustri a Comune e Categorie Economiche gli eventi che animeranno il prossimo Natale per tutta la durata prevista dal bando, al fine di poter contribuire tutti, ognuno nel proprio ruolo, alla miglior riuscita di un evento strategico per l’immagine e l’economia della città di Rovereto.

Le categorie hanno altresì fatto presenti le forti preoccupazioni in merito alla chiusura del Mercatino il 24 dicembre anzichè il 6 gennaio.

A fronte della richiesta di prolungare la durata fino al 6 gennaio, per non lasciare la città priva del suo principale elemento di attrazione turistica proprio in coincidenza con le vacanze di fine anno ed inizio dell’anno nuovo, il Sindaco ha ripetuto le motivazioni che hanno portato all’individuazione nel bando della data di chiusura al 24 dicembre 2018 e fatto presente le problematiche che deriverebbero da una modifica di quanto configurato nel bando stesso.

Comune di Rovereto

Apt Rovereto e Vallagarina

Consorzio Rovereto in Centro

Unione Commercio e Turismo

Asat

Unione Albergatori

Associazione Artigiani