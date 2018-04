COMMISSIONE PROVINCIALE PARI OPPORTUNITÀ PAT * LETTERA PRESIDENTE FEDRIZZI A ELETTE ED ELETTI IN PARLAMENTO: ” PIÙ DONNE NEI RUOLI DI GOVERNO CHE CONTANO DAVVERO “

Lettera inviata dalla presidente della Commissione provinciale pari opportunità. Fedrizzi alle elette e agli eletti in Parlamento: più donne nei ruoli di governo che contano davvero

Simonetta Fedrizzi.

​La presidente della Commissione provinciale per le pari opportunità Simonetta Fedrizzi ha scritto una lettera (allegata) alle/ai Parlamentari elette ed eletti in Trentino alla Camera e al Senato.

​La missiva cheide in particolare di adottare provvedimenti che garantiscano maggiormente la democrazia paritaria in tutti gli organismi di governo della cosa pubblica, e di affidare alle donne poteri decisionali con incarichi importanti in ogni settore invece di relegarle come di consueto in quelli tradizionalmente considerati “femminili”.