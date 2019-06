COMMISSARIATO GOVERNO TRENTO * FONDO RISERVA LIRE UNRRA 2019: « EMANATO L’AVVISO PUBBLICO SUGLI STANZIAMENTI IN APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL’INTERNO »

Fondo riserva lire Unrra 2019: emanato l’avviso pubblico sugli stanziamenti per il 2019 in applicazione della direttiva del Ministro dell’Interno contenente priorità e criteri per l’assegnazione.

Sulla base della direttiva del Ministro dell’Interno il dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione ha fornito le puntuali indicazioni circa le modalità stabilite per accedere a tali finanziamenti ed i requisiti richiesti per i progetti da presentare.

Un milione e ottocento mila euro destinati a finanziare progetti diretti a cittadini italiani che si trovano in condizioni di marginalita’ sociale diretti a fornire:

1. interventi per la realizzazione o potenziamento di servizi socio-assistenziali in favore di minori, anziani e disabili;

2. interventi per il recupero di soggetti che versano in situazione di dipendenza da sostanze alcoliche e/o stupefacenti. scade alle ore 12.00 del 18 luglio 2019 il termine per la presentazione delle domande da inoltrare esclusivamente attraverso il sito: https://fondounrra.dlci.interno.it

La richiesta di contributo può essere presentata da organismi pubblici e privati muniti di personalità giuridica.

Il bando del 10 aprile 2019 e’ scaricabile dal sito internet del Ministero dell’Interno.