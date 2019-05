COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * 102° GIRO D’ITALIA – TAPPE: « 29 MAGGIO COMMEZZADURA – ANTERSELVA / 31 MAGGIO TREVISO- SAN MARTINO DI CASTROZZA / 1° GIUGNO FELTRE-MONTE AVENA »

102° Giro D’Italia –17^ – 19^ e 20^ tappa in Trentino. Sospensione della circolazione sui percorsi interessati dalla manifestazione.

Il Commissario del Governo, in occasione dello svolgimento della 17^ tappa- 29 maggio 2019- COMMEZZADURA (TN)- ANTERSELVA, della 19^ tappa- 31 maggio 2019 – TREVISO- SAN MARTINO DI CASTROZZA e della 20^ tappa-1° giugno 2019- FELTRE-MONTE AVENA della competizione ciclistica, categoria professionisti, denominata “102° GIRO D’ITALIA” che attraverserà il territorio provinciale, ha disposto la sospensione temporanea del traffico veicolare sulla viabilità interessata dalla manifestazione, con l’ordinanza commissariale pubblicata sul sito internet di questo Ufficio.

In particolare è stata disposta, rispettivamente nelle giornate di mercoledì 29 e 31 maggio e 1° giugno, la chiusura delle arterie statali, provinciali e comunali poste fuori dai centri abitati interessate con un anticipo di due ore rispetto al passaggio della gara in entrambi i sensi di marcia secondo gli orari di cui all’allegate tabelle di marcia.

Inoltre, per esigenze precauzionali, durante lo svolgimento della 20^ tappa nella giornata del 1^ giugno 2019 sono state disposte le ulteriori chiusure di seguito elencate:

• chiusura sulla SP. 31 del Passo Manghen, in entrambe le direzioni, dal bivio “Valtrigheta” (km.16+950) alla località “Piazzol” ( km.38+600) dalle ore 20.00 del giorno antecedente la gara (31 maggio) e sino a cessate esigenze ;

• chiusura della SP.31 dal bivio con la SP.65 (km.3+950) fino allo scollinamento del Passo Manghen (km.23+300) nel senso della gara fino alle ore 16.00 e comunque sino a cessate esigenze;

• chiusura sulla SS. 50 del Passo Rolle, in entrambi le direzione, dall’intersezione con la SP. 81 (km, 101+800) alla zona immediatamente a monte dell’abitato di San Martino di Castrozza (km. 87) dalle ore 20.00 del giorno antecedente la gara (31 maggio) e sino a cessate esigenze;

Inoltre in occasione delle tappe del 31 maggio e del 1° giugno (sulla parte del percorso da Predazzo fino a Croce d’Aune) nella mattinata, nell’ambito delle manifestazioni collaterali del Giro d’Italia, l’Organizzazione ha predisposto il c.d. Giro E Bike. Per consentire il passaggio in sicurezza anche di tale evento cicloamatoriale verrà sospesa la circolazione viaria per un breve lasso di tempo (30/45 minuti) sul percorso interessato.

Le prescrizioni, contenute nell’ordinanza di chiusura delle strade, vigenti durante il periodo di sospensione temporanea, sono dettate per la sicurezza della generale incolumità pubblica e pertanto comportano il divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti, nonché l’obbligo a tutti coloro che provengono da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o dal personale dell’organizzazione.

Alla scopo di consentire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva è estremamente importante che il numeroso pubblico, presente sul percorso di gara, non crei intralci e pericoli per i concorrenti. Soprattutto i pedoni dovranno usare le cautele necessarie astenendosi dall’attraversamento della strada durante il periodo di sospensione della circolazione.