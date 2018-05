(da Facebook Associazione Rinascitatorrevanga@gmail. it): Abbiamo richiesto autorizzazione alla Questura per svolgere la nostra manifestazione, che abbiamo chiamato “Stop alla criminalità e al degrado in città”. La giornata scelta è sabato 26 maggio nel pomeriggio.



Partiremo alle 17.30 da Piazza Mostra, passeremo da via Belenzani ed arriveremo in piazza Santa Maria Maggiore.



La nostra sarà una allegra e chiassosa camminata, pensata per tutta la famiglia. Dobbiamo essere tanti per far sentire la nostra voce. Segnate la data, e prenotate amici e i parenti.



*