comitato non ultimi * Twitter capo di gabinetto Assessore spinelli: « Ci aspettiamo una ferma condanna da questa Giunta provinciale »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Abbiamo appreso dalla stampa locale che sul profilo Twitter dell’attuale capo di gabinetto dell’Assessore provinciale allo Sviluppo Economico e al Lavoro sono state postate una serie di volgarità degne di un hater senza scrupoli, violento e sessista.

Ci chiediamo come possa un soggetto avvezzo a questi linguaggi e che esprime con tale veemenza offese a tutti e tutte: dalle persone di colore agli avversari politici, anziani, politiche donne come la ex Ministra Carfagna ora Vice Presidente della Camera dei Deputati, Europarlamentari e così via, ricoprire un ruolo istituzionale di tale rilievo.

Non è accettabile! Ci aspettiamo una ferma condanna da questa Giunta provinciale che non può tollerare che propri funzionari seminino un clima di violenza con insulti pesanti e sessisti, senza intervenire.