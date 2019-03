CONI TRENTINO * “ SCIARE COL CUORE “: « TANTI GLI AZZURRI AL CANCELLETTO DI PARTENZA A MADONNA DI CAMPIGLIO IL 6 E 7 APRILE »

Si è chiusa alla grande per l’Italia la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino, alle finali di Soldeu in Andorra. I nostri azzurri hanno conquistato in totale ben 22 podi di cui 7 vittorie di Dominik Paris, 2 di Federica Brignone e una di Sofia Goggia. Sul secondo gradino del podio per 3 volte Christof Innerhofer, per 2 volte Sofia Goggia, per una volta rispettivamente Nicol Delago e Federica Brignone. Alle finali ci sono stati anche tanti addii, tra i quali quello di Chiara Costazza, testimonial Admo Trentino e da sempre amica di Sciare Col Cuore.

Chiara chiude con lo sci agonistico a 34 anni, di cui quasi 19 trascorsi in Nazionale, con l’esordio in Coppa Europa nel 2000 e quello in Coppa del mondo nel 2002, a Lenzerheide, appena maggiorenne. Chiara si racconta: “Non ho nessun rimpianto. Ho dato sempre il massimo, qualche volta non è andata bene, ma ormai tutto è passato. Mi godo questo momento, ci sono tante persone che mi hanno sempre sostenuta”. Il ricordo più bello di una carriera fatta di quattro Olimpiadi, sei Mondiali e 146 presenze in Coppa del mondo è legato chiaramente a quell’indimenticabile 29 dicembre 2007, giorno in cui l’atleta fassana delle Fiamme Oro ha scritto il proprio nome nell’albo d’oro delle vincitrici. A Lienz, in Austria, trionfò con una gara sensazionale, stabilendo il miglior tempo nella prima e nella seconda manche. “Sono felicissima di tutta la mia carriera e delle persone che ho incontrato sulla mia strada. È stata un’esperienza di vita pazzesca che augurerei a tutti, nonostante ci siano tante batoste. Il bello è che riesci sempre a rialzarti e a ripartire il giorno dopo. Ho imparato tanto”.

Oltre a Chiara Costazza, altri azzurri hanno già confermato la loro partecipazione a Sciare Col Cuore 2019, come Nicol Delago, Elena e Nadia Fanchini, Giuliano Razzoli, Paolo Pangrazzi e Laura Pirovano. Chiara, come gli altri azzurri, capitanerà una squadra di ragazzi degli sci club in una prova di slalom gigante a squadre che, come ogni anno, vede la presenza di tanti Sci Club trentini e di tutta Italia. Come in passato, avrà luogo anche la premiazione individuale con il podio delle categorie BABY SPRINT, CUCCIOLI, RAGAZZI e ALLIEVI maschile e femminile. Al cancelletto di partenza inoltre sarà presente Jacopo de The Bastard Sons Of Dioniso.

Il ricco pacco gara per tutti i partecipanti, che sarà consegnato alla premiazione, conterrà vari prodotti offerti dagli sponsor dell’evento come ad esempio Kinder +Sport, Pastifico Felicetti, Melina, Menz-Gasser. Le migliori 10 squadra riceveranno una bottiglia speciale firmata Ferrari per un brindisi degli adulti a coronamento della stagione 2018-2019.

Inoltre verrà assegnato il PREMIO SCIARE COL CUORE CANDIDO CANNAVO’, premio già ricevuto in passato da grandi campioni come Gustav Thoeni, Alberto Tomba, Piero Gros, Peter Fill, Dominik Paris e Max Blardone.

Come ogni anno Sciare col Cuore dona la raccolta fondi ad ADMO sezione di Trento, l’Associazione Donatori Midollo Osseo di cui molti azzurri sono testimonial. Sciare Col Cuore 2019 sarà nuovamente l’occasione per festeggiare la fine di una stagione invernale unica nel suo genere.

I campioni azzurri che sostengono SCIARE COL CUORE sono: Alberto Tomba | Marco Albarello | Matteo Belfrond | Antonella Bellutti | Beppe Bergomi | Max Blardone | Michele Bulanti | Maurizia Cacciatori | Tania Cagnotto | Daniela Ceccarelli | Chiara Costazza | Jury Chechi | Claudio Chiappucci |Nicol Delago| Francesca Dallapè Cristian Deville | Ivano Edalini | Nadia Fanchini | Peter Fill | Riccardo Foppa | Kristian Ghedina | Claudia Giordani | Nicole Gius | Roberto Grigis | Giorgio Gros | Piero Gros | Werner Heel | Denise Karbon | Kurt Ladstatter | Lara Magoni | Much Mair Franco Marconi | Manuela Moelgg | Matteo Nana | Paolo Pangrazzi | Roger Pramotton | Werner Perathoner | Karen Putzer | Mariarosa Quario | Antonio Rossi | Celina Seghi | Hanna Schnarf | Davide Simoncelli | Gilberto Simoni | Verena Stuffer | Giglio Tomasi | Gustav Thoeni | Cristian Zorzi | Giuliano Razzoli | Peter Runggarldier | Irene Curtoni| Irene Curtoni | Elena Curtoni | Ivano Brugnetti e molti altri. Inoltre Valerio Staffelli di Striscia la Notizia e altri artisti tv.