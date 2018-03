COLDIRETTI * MALTEMPO E NEVE IN ITALIA: I NOSTRI TRATTORI PER GARANTIRE LE CONSEGNE DI LATTE E VERDURE DALLE CAMPAGNE

nche per garantire le consegne di latte e verdure dalla campagne i trattori degli agricoltori della Coldiretti sono stati mobilitati nei Comuni come spalaneve per pulire le strade e come spandiconcime per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo. E’ quanto riferisce la Coldiretti in riferimento all’arrivo dell’ ondata di maltempo siberiano con freddo e neve.

I mezzi agricoli sono al lavoro – sottolinea la Coldiretti – per consentire la circolazione anche nelle aree piu’ interne e difficili ed evitare l’isolamento di case e aziende ma anche garantire le consegne di prodotti deperibili.

La possibilità di utilizzare anche i mezzi meccanici agricoli messi a disposizione dagli imprenditori delle campagne garantisce – conclude la Coldiretti – la viabilità e scongiura il rischio di isolamento delle abitazioni soprattutto nelle aree più impervie interne e montane, grazie alla maggiore tempestività di intervento.