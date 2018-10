COLDIRETTI * ‘ ZUCCA DAY ‘: DA SABATO 27 OTTOBRE DEGUSTAZIONI E LEZIONI DEDICATE ALL’ORTAGGIO PIÙ GRANDE DEL MONDO CHE È DIVENTATO IL SIMBOLO DELLA NOTTE DELLE STREGHE

Alla vigilia di Halloween un intero weekend sarà dedicato alla zucca a partire da sabato 27 Ottobre per scoprire i segreti della regina dell’inverno, dalla padella all’intaglio. L’iniziativa è della Coldiretti che nei mercati di Campagna Amica lungo tutta la Penisola organizza degustazioni, esposizioni, lezioni dedicate all’ortaggio piu’ grande del mondo che è diventato il simbolo della notte delle streghe che dal Nord America ha contagiato anche l’Europa.

Nella Capitale sabato 27 ottobre dalle 9,30 nel mercato di Campagna Amica al Circo Massimo in via San Teodoro 74 ci sarà una lezione di intaglio delle zucche per prepararsi ad Halloween con l’esposizione di mostruose sculture ma anche i consigli dell’agrichef per prepararle al meglio in padella e iniziative sono previste anche nei mercati di Roma in via Tiburtina e in via della Tecnica.

Zucca al centro delle iniziative del weekend nei mercati di Campagna Amica lungo tutta la Penisola, da Treviso a Padova, da Pordenone a Udine, da Chieti a Pescara, dall’Aquila a Catanzaro fino a Reggio Calabria ma anche a Trapani, Caltanisetta, Agrigento e Ragusa ed in molte altre città (programma completo su www.campagnamica.it).

Nell’occasione sarà divulgato anche il Dossier Coldiretti sulla produzione Made in Italy ma anche il manuale per realizzare una zucca di Halloween “Doc”.