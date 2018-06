CODIPRA * ASSEMBLEA GENERALE SOCI DELEGATI: GIOVEDÌ 7 GIUGNO, ORE 15.00 SALA RIUNIONI CAVIT A RAVINA DI TRENTO

In un’annata difficile come quella del 2017 si è riusciti a tutelare in maniera efficace i redditi degli agricoltori grazie ad una oculata Gestione del Rischio e a permettere un inizio di campagna 2018 sereno.

Per aumentare la solidità delle aziende agricole e in un’ottica di sempre maggiore evoluzione della tutela dell’agricoltura a favore della sostenibilità (economica, sociale e ambientale) sono in fase di studio e implementazione nuove soluzioni di gestione del rischio, in particolare orientate verso strumenti di stabilizzazione del reddito (Ist) e polizze che prevedono l’estensione delle garanzie.

Soluzioni che trovano il sostegno da parte della Comunità Europea, basti pensare ai nuovi orientamenti della Politica Agricola Comunitaria post 2020, maggiormente orientata verso strumenti per la tutela del reddito e sempre meno indirizzata ad una politica di aiuti diretti.

In questo contesto di grande cambiamento e, al contempo, di opportunità, la tecnologia gioca un ruolo fondamentale anche per migliorare la redditività delle aziende agricole e tutelare l’ambiente. Tecnologie che sempre più entrano nelle attività di tutti i giorni e che possono anche condizionare le scelte operative.

Argomenti che verranno trattati durante l’Assemblea Generale dei Soci Delegati del Consorzio Difesa Produttori Agricoli (Co.Di.Pr.A.), che si terrà giovedì’ 7 giugno 2018, ore 15.00, presso la Sala Riunioni della Cantina viticoltori del Trentino – Cavit, Via del Ponte, 31, Ravina di Trento.