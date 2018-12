CODACONS * MANOVRA GOVERNO: « NON È LA “MANOVRA DEL POPOLO’ È CONTRO I CITTADINI, la PEGGIORE LEGGE DI BILANCIO DEGLI ULTIMI ANNI »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





La manovra economica varata dal Governo non è la “manovra del Popolo”, come stanno affermando in queste ore i leader di Lega e M5S, ma è una manovra contro il Popolo, che colpisce i cittadini e tutte le associazioni che li rappresentano.

Lo afferma il Codacons, che boccia senza appello la legge di bilancio.

“L’incremento abnorme dell’Iva nelle clausole di salvaguardia, l’aumento delle tasse, i mancati risarcimenti ai risparmiatori traditi, i provvedimenti contro le Onlus e le associazioni di volontariato e la mancata eliminazione del contributo unificato per chi avvia azioni legali a favore dei più deboli, fanno di questa manovra la peggiore legge di bilancio degli ultimi anni – spiega il presidente Carlo Rienzi.

È semplicemente vergognoso che Luigi Di Maio rilasci dichiarazioni affermando il falso e raccontando che questa è la manovra del Popolo, perché questa è la manovra contro il popolo che farà male ai cittadini e all’economia del paese” – conclude Rienzi.