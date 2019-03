CODACONS * ISTAT VENDITE AL DETTAGLIO: « SI REGISTRA UNA LIEVE RIPRESA DELLE VENDITE, IN CRESCITA DEL +0,5% SU MESE, MA I PICCOLI NEGOZI CONTINUANO A PATIRE LA CRISI DEL COMMERCIO »

Bicchiere mezzo vuoto per il Codacons sul fronte delle vendite al dettaglio di gennaio, i cui dati sono stati resi noti oggi dall’Istat. “Si registra una lieve ripresa delle vendite, in crescita del +0,5% su mese, ma i numeri positivi riguardano solo la grande distribuzione e l’e-commerce, mentre i piccoli negozi continuano a patire la crisi del commercio – spiega il presidente Carlo Rienzi – Basta leggere i numeri dell’Istat che vedono per i negozi operanti su piccole superfici un crollo delle vendite del -0,8% su base annua, che raggiunge il -1,1% per gli esercizi che vendono beni non alimentari”.

“Ancora peggio i negozi a conduzione familiare e con un numero di addetti inferiore a 5: qui il calo delle vendite è del -1,2%, a tutto vantaggio delle grandi catene commerciali e dei discount alimentari, che registrano al contrario numeri positivi” – prosegue Rienzi.

“Di questo passo e se saranno approvate misure per limitare le liberalizzazioni del commercio, i piccoli negozi rischiano di scomparire definitivamente dalle nostre città, schiacciati dalla concorrenza di discount, multinazionali straniere, grande catene commerciali ed e-commerce” – conclude il presidente Codacons.