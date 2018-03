CODACONS * OK DECISIONE ITALO DI INDENNIZZARE 100% I BIGLIETTI PER TRENI CON RITARDI OLTRE DUE ORE, ANCHE TRENITALIA ADOTTI ANALOGA MISURA

Bene per il Codacons la decisione di Italo di indennizzare al 100% i biglietti per quei treni che hanno subito ritardi superiori alle due ore.

“È stata accolta in pieno la richiesta del Codacons avanzata stamattina alle società ferroviarie, in cui si chiedeva di indennizzare i passeggeri coinvolti nei ritardi odierni – spiega il presidente Carlo Rienzi – Ora anche Trenitalia deve adottare analoga misura, rimborsando integralmente il costo dei biglietti per tutti quei treni che hanno subito ritardi a causa della neve che ha investito Roma.

Se l’azienda non accoglierà la nostra richiesta, forniremo assistenza legale ai passeggeri per far valere le loro ragioni nelle aule di Tribunale”.

In ogni caso – ricorda il Codacons – sia per Italo che per Trenitalia i viaggiatori possono pretendere risarcimenti maggiori in caso di danni economici o morali legati ai ritardi accumulati dai treni, come ad esempio perdita di occasioni di lavoro, visite mediche prenotate da tempo e saltate, esami non sostenuti, ecc.