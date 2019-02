coalizione centro destra CONSIGLIO ComunALE Trento * variante al Prg: « il dibattito tornerà in commissione e lì torneremo a farci sentire a difesa del benessere dei cittadini »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Le verità nascoste dietro la variante al Prg.

Nelle due serate di consiglio comunale del 26 e 27 febbraio, il centro destra ha portato avanti un’importante battaglia sulla delibera riguardante la variante al Piano Regolatore Generale di Trento. La proposta della maggioranza di inserire in una Variante al Prg anche un’autorizzazione a procedere con una costruzione “temporanea” sui terreni sopra le falde inquinate dal piombo della Sloi ha mostrato alcune verità nascoste.

Il centro destra ha lavorato in aula senza il rappresentante di Progetto Trentino, passato al nuovo gruppo “ibrido” con altri esponenti del centro sinistra, dopo essere stato quasi sempre schierato con la maggioranza nelle votazioni in aula; ora con l’ingresso in questo nuovo gruppo arriva l’ufficializzazione dell’uscita formale dal centro destra: banco di prova è stata la delibera sul Prg.

La forza del centro destra e delle opposizioni rimanenti ha fatto riconoscere, con la battaglia in aula, che sul sito inquinato della Sloi è bene non dare via libera all’edificabilità, fintanto che non si riesca a trovare una soluzione praticabile e definitiva per la bonifica complessiva. Dall’altra parte, anche se la Giunta ha optato per togliere la proposta dal voto, questa era stata sostenuta con forza proprio dal gruppo neocostituito, chiarendo così che il nuovo gruppo consiliare, pur dichiarandosi di minoranza, nei fatti sia organico alla maggioranza del sindaco Andreatta.

Confidiamo ora nella responsabilità dei vertici provinciali di Progetto Trentino, partito che attualmente esprime la Vicepresidenza della provincia autonoma di Trento, nel vigilare sulla lealtà e fedeltà al centro destra autonomista del suo rappresentante in Provincia.

Per quanto riguarda il Comune di Trento, per ora con lo stralcio della proposta dalla delibera il dibattito tornerà in commissione e lì, forti del nostro compito di minoranze torneremo a farci sentire con coerenza, a difesa della salute e del benessere dei cittadini.

Saranno i voti in commissione ed in aula a far comprendere per il futuro con chi sarà possibile un dialogo costruttivo ed una coalizione per il bene di Trento.

Lega Nord Trentino Civica Trentina Forza Italia

Cons. Bruna Giuliani Cons. Andrea Merler Cons. Cristian Zanetti

Cons. Vittorio Bridi Cons. Antonio Coradello

Cons. Gianni Festini Brosa Cons. Fabrizio Guastamacchia

Cons. Stefano Osele

Cons. Claudia Postal

Cons. Martina Loss