CNA TRENTINO ALTO ADIGE * STRUTTURE RICETTIVE: « RICONOSCIUTO L’IMPRENDITORE TURISTICO ESPERIENZIALE »

CNA: riconoscere l’imprenditore turistico esperienziale. Quattro proposte illustrate al Parlamento: riclassificazione delle strutture alberghiere, codice identificativo nazionale del settore e legge organica per le guide turistiche.

Il riconoscimento dell’imprenditore turistico esperienziale, la revisione della classificazione delle strutture ricettive, creazione di un codice identificativo nazionale del turismo, una legge organica sulla professione di guida turistica. Sono le principali richieste al Parlamento che CNA Turismo e Commercio ha illustrato oggi nell’audizione alla Commissione Attività produttive della Camera per valorizzare il comparto turistico. Provvedimenti che, a cascata, dovrebbero essere assunti anche dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Riconoscimento dell’imprenditore turistico esperienziale

“C’è una specializzazione turistica che sta guadagnando sempre nuovi spazi: è il turismo esperienziale – argomenta CNA Trentino Alto Adige -. Viene incontro alla crescente esigenza di quanti, in giro per l’Italia per, sono intenzionati a trasformarsi da spettatori passivi a soggetti attivi della vacanza. A questa domanda dalle importanti ricadute socio-economiche non corrisponde finora la giusta attenzione del legislatore”. CNA ritiene necessario, perciò, introdurre e disciplinare nel nostro ordinamento la figura professionale dell’imprenditore operante nel settore del turismo esperienziale. “Un riconoscimento – afferma il presidente regionale, Claudio Corrarati – che permetterà all’industria del tempo libero di captare la crescente domanda di un’offerta turistica qualificata che mette in relazione, la promozione e la valorizzazione della cultura, così come la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico con la volontà di vivere esperienze personali legate al territorio e ai prodotti identitari, soprattutto artigianali”.

Classificazione delle strutture ricettive

È necessario rivedere nel più breve tempo possibile la classificazione delle strutture alberghiere. Diversi criteri di classificazione, regionali ed europei, confliggono e creano confusione e problemi agli imprenditori. CNA Trentino Alto Adige e CNA Turismo e Commercio propongono di codificare tutte le tipologie di attività turistiche e che operano nel campo della ricettività che hanno un peso economico nel settore dell’incoming: stiamo parlando di una spesa complessiva, includendo tutto, dagli alberghi fino ai bed & breakfast, che oscilla intorno ai 25 miliardi di euro tra turisti stranieri e domestici. A fronte di oltre 33 mila imprese e 2,3 mln di posti letto del settore alberghiero, il settore extra alberghiero (B&B, campeggi, case vacanza, ostelli, villaggi, agriturismi, rifugi di montagna, ecc… ) oramai supera le 146 mila imprese con circa 2,7 mln di posti letto.

Codice identificativo nazionale del turismo

Secondo Cna regionale “va realizzato un codice identificativo nazionale, attraverso la Conferenza Stato-Regioni e il confronto/condivisione con le associazioni di rappresentanza del settore, valido anche in Trentino Alto Adige, che permetta il monitoraggio costante dei dati rilevanti del settore. È un’operazione che serve agli imprenditori per cogliere con precisione flussi e tendenze e agli investitori per programmare gli investimenti”.

Una legge organica sulla professione di guida turistica

CNA chiede di approvare in tempi brevi “una legge organica sulla professione di guida turistica che fornisca alle Regioni criteri uniformi. Il patrimonio culturale italiano è il più vasto e complesso del mondo, possiede una capacità di attrazione notevolissima e, quindi, va raccontato correttamente. Da questa peculiarità discende la necessità di tutelare la professione di guida turistica nel nostro Paese e, dove necessario, anche nelle sedi comunitarie”.