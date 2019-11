CNA TRENTINO ALTO ADIGE * SOSTANZE PERICOLOSE: « PARTE LA CAMPAGNA INFORMATIVA ONLINE »

CNA Trentino Alto Adige, in collaborazione con CNA Veneto, Inail Direzione Regionale del Veneto e Safety Academy (il servizio di Ecipa Nordest rivolto alla formazione sulla sicurezza), tramite un progetto sviluppato nell’ottica delle sinergie all’interno di CNA Nordest, lancia la campagna informativa online in materia di sicurezza e salute sul lavoro dedicata all’uso di sostanze pericolose nelle aziende.

Sul portale sostanzepericolose.safetyacademy.info sono disponibili gratuitamente 19 video-lezioni (basta registrarsi al sito), utili sia per datori di lavoro sia per lavoratori, che consentono anche di assolvere all’obbligo di informazione previsto dall’articolo 36 della legge 81/2008.

“L’iniziativa – spiega Claudio Corrarati, presidente della CNA Trentino Alto Adige – è parte integrante della campagna di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nella quale CNA Nordest, ed i livelli territoriali e nazionale, sono attivi da molti anni. L’esposizione a sostanze pericolose caratterizza in modo trasversale moltissimi settori d’impresa. In alcuni casi questa esposizione è particolarmente significativa e, purtroppo, sottostimata nella percezione sia degli imprenditori sia dei lavoratori. A seconda delle mansioni, un singolo lavoratore può entrare in contatto con centinaia di sostanze chimiche diverse, che possono causare diversi tipi di danni, alcuni dei quali potenzialmente molto gravi”.

La CNA regionale sottolinea che “una gestione efficace dei rischi collegati all’uso di sostanze pericolose comporta benefici per tutti gli interessati. Le aziende migliorano la produttività riducendo le assenze per malattia, i lavoratori svolgono le attività in contesti sani e sicuri, il territorio circostante e i cittadini beneficiano di un ambiente pulito”.

“È cruciale – sottolinea Corrarati – sviluppare una cultura della prevenzione dei rischi come il miglior alleato in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

La campagna informativa, elaborata da CNA Trentino Alto Adige e CNA Veneto nell’ambito di CNA Nordest, condivisa e co-finanziata da INAIL Direzione Regionale del Veneto, sviluppata da Safety Academy di Ecipa Nordest, mira a sviluppare strumenti di facile fruizione, semplici e di grande impatto visivo. Le pillole di video-lezioni sono un ottimo esempio, utilizzando gli strumenti grafici, animazione ed interattività per arrivare in modo immediato al destinatario e trasmettere i contenuti di grande rilevanza per la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

“In questo modo – conclude il presidente Corrarati – contiamo di fornire un utile supporto a tutti quanti sono interessati a far crescere cultura e consapevolezza e contribuire così al miglioramento della cultura della sicurezza”.