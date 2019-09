CNA TRENTINO ALTO ADIGE * SERVIZIO CIVILE: « CINQUE I PROGETTI APPROVATI, DISPONIBILI 150 POSTI »

Approvati i cinque progetti CNA per il servizio civile. Immigrazione, anziani attivi, turismo e cultura sostenibili.

Disponibili 150 posti anche per i giovani del Trentino Alto Adige. Ecco come partecipare.

Anche per l’anno 2020 il Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha promosso tutti i progetti, aperti anche ai giovani del Trentino Alto Adige, presentati da CNA Impresasensibile Onlus, tra l’altro con il punteggio più alto di sempre da quando la Onlus della CNA ha scelto di partecipare al Servizio Civile Universale, “segno – sottolinea la CNA del Trentino Alto Adige – del continuo miglioramento nella qualità e nell’efficacia della progettazione”.

Cittadinanza e Diritti (38 volontari), Cittadinanza Solidale (14 volontari), Cittadini Maturi (34 volontari), Responsabile, Sostenibile e Sociale: i nuovi volti del turismo (40 volontari), Comunità Inclusiva (29 volontari): questi sono i 5 progetti in cui gli oltre 150 ragazzi tra i 18 e i 28 anni verranno impiegati a partire dall’inizio del nuovo anno. I progetti continuano ad afferire alle tre grandi aree tematiche su cui si è concentrato in questi anni l’impegno di CNA Impresasensibile Onlus: immigrazione, anziani attivi e cultura/turismo sostenibile.

La novità più importante per quest’anno riguarda la candidatura dei giovani che avverrà esclusivamente in modalità on-line tramite la piattaforma Domanda on Line (DOL), raggiungibile da PC fisso, tablet o smartphone.

Chi intende partecipare al Bando deve essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale) con un livello di sicurezza 2. “È una piccola rivoluzione per il Servizio Civile Universale che risponde alla priorità, che il nostro Paese si è dato, di garantire ai cittadini un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi della Pubblica Amministrazione – rileva la CNA regionale – e che assicurerà maggiore trasparenza delle procedure.

Inoltre, tale modalità, permetterà una riduzione dei tempi dei procedimenti e una semplificazione dei processi, agevolando l’attività del Dipartimento, delle Regioni e Province Autonome e degli enti di Servizio Civile Universale. Ai giovani verrà dato tutto il supporto necessario per la compilazione della domanda attraverso siti web, semplici manuali ed indirizzi mail dedicati”.

Per chi è sprovvisto dello SPID, si consiglia di richiederne uno il prima possibile. Sul sito dell’AGID – Agenzia per l’Italia digitale sono disponibili tutte le informazioni necessarie, anche con faq e tutorial. Tutte le spiegazioni per compilare la domanda sono contenute nella Guida alla Compilazione della domanda DOL. Disponibile anche il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dove i giovani potranno trovare le informazioni necessarie per la presentazione della domanda secondo le nuove procedure.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 Ottobre 2019.