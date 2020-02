CNA TRENTINO ALTO ADIGE * SERRAMENTI: « PARTE LA CAMPAGNA DIGITALE DEL MARCHIO POSA DI QUALITà »

Parte anche in Trentino Alto Adige la campagna digitale per promuovere i serramentisti a Marchio Posa Qualità Serramenti.

L’iniziativa – realizzata da tutte le associazioni della filiera dei serramenti, ovvero CNA, Confartigianato, Anfit, Consorzio LegnoLegno, Federlegnoarredo, PVC Forum Italia, Unicmi e Assovetro – entra nel vivo: da qualche giorno è on-line la pagina Facebook Posa Qualità Serramenti che indirizzerà l’attenzione del consumatore verso il sito posaqualita.it dove già oggi si pụ geolocalizzare il serramentista certificato più vicino al proprio territorio.

“Con l’attivazione di un primo qualificato pacchetto di investimenti in digital marketing, il Marchio Posa Qualità Serramenti approda su Facebook, per iniziare a coinvolgere fra gennaio e maggio 2020 i consumatori nella consultazione del sito posaqualita.it”, spiega il volantino digitale congiunto. “Grazie ad un advertising targettizzato, i consumatori potenziali acquirenti di serramenti, conosceranno uno strumento innovativo come il Marchio Posa pensato per distinguere la qualità e la professionalità dei serramentisti e per fornire una garanzia tangibile per chi acquista un serramento ma soprattutto per valorizzare e dare visibilità ai costruttori che hanno già completato il loro percorso”.

Il Marchio Posa Qualità Serramenti è uno strumento per distinguere e trovare sul territorio i migliori costruttori e posatori di serramenti e una garanzia assicurativa post vendita valida fino a 10 anni.