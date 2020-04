CNA – TRENTINO ALTO ADIGE * #RIACCENDIAMOLEBOTTEGHE /  COVID-19: « DOMANI 30 APRILE FLASH MOB PER CHIEDERE LA RIAPERTURA DI PARRUCCHIERI, ESTETISTI E AZIENDE DI CURA PERSONA »

Parrucchieri, estetisti e aziende di cura della persona. Domani 30 aprile flash mob per chiedere la riapertura. CNA Trentino: “Non c’è Festa del lavoro senza il lavoro. Siamo pronti, fateci ripartire”.

Giovedì 30 aprile alle ore 19 parrucchieri, estetisti, tatuatori e titolari di aziende di cura alla persona sono invitati da CNA Trentino a partecipare all’iniziativa #Riaccendiamolebotteghe.

Un flash mob di 5 minuti per riaprire e illuminare il salone, scattare una foto o realizzare un breve video e pubblicarlo sul proprio profilo social e sulle pagina Facebook di CNA Trentino. Analoghe iniziative si terranno in Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Con questa azione di sensibilizzazione, CNA NordEst (composta da CNA Trentino, CNA Alto Adige, CNA Veneto e CNA Friuli Venezia Giulia) chiede al Governo di indicare tempi certi sulla riapertura, in sicurezza, di queste attività. Stamane, appena pubblicati i post sui social, sono fioccate le adesioni, le condivisioni, gli “I like” e le richieste di informazioni.

“Abbiamo pensato con cura, insieme ai colleghi del Nordest, al giorno e all’orario – spiegano Andrea Benoni, presidente di CNA Trentino, e Maria Rosaria D’Agostino, portavoce del settore Cura della persona e membro della Direzione nazionale di CNA Impresa Donna -. In condizioni normali, il 30 aprile alle ore 19 avremmo chiuso il salone e avremmo cominciato un weekend lungo, complice il ponte dell’1 maggio. Invece proprio nel giorno della Festa del lavoro, festeggeremo il 52° giorno di lockdown: senza lavoro, senza incassi, senza soldi, senza futuro, senza una data chiara in cui ripartire con tutte le spese da pagare, ben che vada posticipate di qualche mese.

E allora il messaggio è che il 30 aprile alle ore 19, non potendo chiudere ciò che è chiuso da ben 51 giorni, lo riapriamo pur se per soli 5 minuti per far capire che, se dipendesse da noi, lavoreremmo anche l’1 maggio per recuperare. Perché non c’è Festa del lavoro senza il lavoro”.

“Siamo consapevoli della situazione sanitaria – proseguono Benoni e D’Agostino – abbiamo fatto i compiti a casa, elaborato con l’ausilio di CNA delle rigide linee guida. Sappiamo che dovremo lavorare di più e probabilmente incasseremo di meno. Ma siamo pronti a farlo, dando priorità alla sicurezza dei clienti, dei nostri collaboratori e di noi stessi. #Riaccendiamolebotteghe, fateci ripartire”.

I rappresentanti di CNA Trentino, Andrea Benoni e Maria Rosaria D’Agostino, saranno domani 30 aprile alle ore 19 davanti al Salone Hair Rosa, via Santa Maria n. 70, a Rovereto, per partecipare al flash mob con una diretta social.

Gli organi di informazione sono cordialmente invitati a partecipare e a dare notizia dell’iniziativa.