CNA TRENTINO ALTO ADIGE * EMERGENZA COVID-19: « L’AGENZIA GENERALI DI BOLZANO OFFRE COPERTURE SANITARIE PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE »

Emergenza Covid-19, Generali offre coperture sanitarie i lavoratori delle aziende socie CNA Trentino Alto Adige.

In questo periodo drammatico, non solo per la popolazione ma anche per le aziende, Generali Italia – sempre vicina al mondo imprenditoriale – ha sviluppato in breve tempo una interessante copertura assicurativa per i dipendenti delle imprese.

L’Agenzia Generali di Bolzano Piazza Mazzini – degli Agenti Paolo Trentadue, Gianluca Dalla Villa, Andreas Hofer e Luisa Settembrino – ha stretto una Convenzione dedicata per tutti gli associati CNA Trentino Alto Adige.

GeneraSalute prevede coperture e servizi a integrazione di quelle previste dagli Istituti di previdenza sociale:

1. Indennità da Ricovero: € 100 per ogni giorno di ricovero superiore al 7° causato da infezione da COVID-19 per un massimo di ulteriori 10 giorni (indennizzo dall’ottavo giorno).

2. Indennità da Convalescenza: € 3.000 corrisposta alla dimissione da istituto di cura a seguito di ricovero in terapia intensiva causato da infezione da COVID-19.

3. Pacchetto di assistenza post ricovero (per ricoveri superiori ai 7 giorni) per gestire al meglio il recupero della salute e la gestione familiare in periodo di emergenza grazie alle seguenti garanzie:

Invio medico generico

Trasporto in autoambulanza

Trasporto dal pronto soccorso al domicilio

Trasferimento e rientro dall’istituto di cura specialistico

Invio collaboratrice familiare: 5 ore

Invio babysitter a domicilio: 5 ore

Accompagnamento figlio minore a scuola

Consegna spesa a domicilio

Invio Pet sitter: 5 ore max 1 ora al giorno.

#InsiemeGeneriamoFiducia è il piano di iniziative e azioni sviluppato da Generali Italia per superare l’emergenza Covid-19.

“Mettere in atto le nostre competenze e fornire soluzioni concrete ed immediate è per noi essere partner di vita: oggi questo vuol dire agire perché #InsiemeGeneriamoFiducia”, ha dichiarato Marco Sesana, Country Manager & CEO Generali Italia e Global Business Lines.

“In un momento così difficile è necessario trovare forme di copertura assicurativa che diano aiuto e supporto reale a chi si trova ad affrontare le conseguenze dell’epidemia di Covid-19. CNA ha deciso di accogliere la proposta di Generali Italia per essere vicina a famiglie e imprese”, ha affermato Claudio Corrarati, presidente di CNA Trentino Alto Adige.