CNA TRENTINO ALTO ADIGE * COORDINAMENTO NORDEST: « FOCUS SU GREEN ECONOMY, FORMAZIONE E INFRASTRUTTURE ESSENZIALI PER LE PMI DEL TERRITORIO »

CNA Nordest: focus su green economy, formazione e infrastrutture essenziali per le PMI del territorio. Il coordinamento passa a CNA Trentino Alto Adige. Corrarati nuovo portavoce. Evento congiunto in programma a Klimahouse 2020. Previsti laboratori formativi

Si è riunito a Udine il coordinamento di CNA Nordest, fondato ad aprile 2018 dalle CNA Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. L’occasione, che ha visto riuniti i presidenti e i direttori delle tre CNA, è servita per suggellare il passaggio del coordinamento da CNA Veneto a CNA Trentino Alto Adige, il cui presidente, Claudio Corrarati, ha accolto con responsabilità ed entusiasmo il nuovo incarico di coordinatore e portavoce.

Alessandro Conte, presidente di CNA Veneto e coordinatore uscente di CNA Nordest, ha tracciato un bilancio dell’attività svolta in un anno e mezzo di mandato: dal progetto per il libretto formativo digitale del lavoratore, ai laboratori su nuovi mestieri, partecipazione democratica nelle associazioni e welfare; e ancora, la partecipazione alla Fiera Klimahouse 2019 e la battaglia congiunta sugli Isa con industriali e commercialisti.

Il programma di CNA Nordest per il periodo 2019-2020 prevede grande attenzione per la green economy, sia per le PMI associate sia per i cambiamenti strutturali nella società. In programma, in questo ambito, un convegno di spessore nazionale alla Fiera Klimahaouse 2020 di Bolzano.

Sarà sviluppata la fase 2 del libretto formativo digitale dei lavoratori, mettendo in rete le banche dati delle imprese associate nel Nordest. Si punterà sull’azione di lobby a livello nazionale e territoriale per la realizzazione di infrastrutture tradizionali e digitali che diano competitività ai territori e alle imprese. Fitto il dialogo con l’Europa, forte delle esperienze transfrontaliere delle tre regioni con gli Stati confinanti.

Inoltre sarà intensificata la sinergia interna tra le tre CNA, nell’ottica di una rappresentatività innovativa che sviluppi il sistema Nordest come un insieme di servizi efficienti ed efficaci, capaci di dare risposte ai bisogni delle micro, piccole e medie imprese. Saranno organizzati laboratori formativi che rilancino il ruolo dell’Associazione e della sua rappresentatività come corpo intermedio necessario per lo sviluppo dei territori e il collegamento con i decisori politici.